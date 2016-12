Was die Ursache des Feuers war, war vorerst unklar. Brandermittler nahmen Samstagfrüh ihre Arbeit vor Ort auf.

Die Einsatzkräfte waren kurz nach 2.00 Uhr zu dem Mehrparteienhaus in der Kranebitter Allee gerufen worden. Das Feuer war offenbar im Kinderzimmer ausgebrochen, das beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand stand. Die Eltern und zwei weitere Kinder konnten sich in Sicherheit bringen, sagte ein Polizist der APA. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht und psychologisch betreut.