75-Jähriger tot neben Bahngleisen gefunden.

Ein 75-Jähriger ist Samstagvormittag tot neben den Bahngleisen in Ried im Innkreis gefunden worden. An der Suche nach dem Mann waren 130 Einsatzkräfte beteiligt. Er war am Freitag von einem Spaziergang nicht mehr heimgekehrt. Ein Zug dürfte ihn seitlich erfasst haben, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Radio Oberösterreich, wonach es sich um einen Unfall handle.