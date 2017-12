Pyeongchang 2018 mit oder ohne Russland? .

IOC-Präsident Thomas Bach wird am Dienstag in Lausanne die Entscheidung des Executive Board des Internationalen Olympischen Komitees in der Russland-Frage bekanntgeben. Das IOC hat bereits über 25 russische Athleten in fünf Sportarten lebenslange Sperren verhängt. Alles deutet auf eine massive Sanktion Russlands für die Winterspiele 2018 hin.