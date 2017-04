Das Zentrum lag demnach nicht weit von der Ortschaft Sepidsang etwa 80 Kilometer nordöstlich von Maschhad. Das Erdbeben ereignete sich gegen 06.00 Uhr. Vier Dörfer sind teilweise zerstört. Rettungskräfte wurden in die Unglücksregion entsandt. Etwa 20 teils starke Nachbeben erschütterten die Gegend.

In Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Landes, waren die Ausläufer des Bebens deutlich zu spüren. Der Iran wird immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Beim letzten großen Erdbeben im Dezember 2003 waren in Bam in der Provinz Kerman im Südosten mindestens 31.000 Menschen ums Leben gekommen.