Zehntausende bei Beerdigung von Feuerwehrleuten .

Zehntausende Menschen haben am Montag im Iran an der Beerdigung der Feuerwehrleute teilgenommen, die bei einem Brandinferno und dem anschließenden Einsturz eines Einkaufszentrums in Teheran ums Leben gekommen sind. Neben ihnen trauerten auch führende iranische Politiker um die 16 Feuermänner, die im sogenannten Märtyrer-Teil des Behescht Sahra Friedhofs im Süden der Hauptstadt begraben wurden.