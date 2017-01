Unter den bisher 21 identifizierten Opfern seien 16 Ausländer, teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Sonntag mit. Nach dem mutmaßlichen Einzeltäter wird gefahndet.

Nach dem verheerenden Anschlag gibt es "noch keine Hinweise, dass Österreicher unter den Opfern sind". Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, am Sonntagmorgen mit.

Gouverneur Vasip Sahin sprach von einem einzelnen Angreifer, der in dem bekannten Club Reina im Bezirk Ortaköy das Feuer auf Feiernde eröffnet habe. Es handle sich um einen Terroranschlag. Einige Medien berichteten dagegen unter Berufung auf Augenzeugen, es habe mehrere Täter gegeben, die zunächst Weihnachtsmannkostüme getragen hätten. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand.

Nach Angaben Sahins erschoss mindestens ein Angreifer in einem Weihnachtsmannkostüm einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang des Nachtclubs, bevor er im Inneren des Clubs wahllos um sich schoss.

Er habe "auf die brutalste und gnadenloseste Weise auf unschuldige Menschen gezielt, die nur hergekommen waren, um Silvester zu feiern und Spaß zu haben", sagte Sahin. Die Nachrichtenagentur Dogan berichtete von zwei Angreifern, dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung.

Dogan zufolge feierten und tanzten zum Zeitpunkt des Angriffs zwischen 700 und 800 Menschen in dem berühmten Nachtclub am Ufer des Bosporus. Augenzeugen hätten berichtet, die Angreifer hätten Arabisch gesprochen.

Dem Sender CNN Türk zufolge begann der Angriff auf die Silvesterfeier um etwa 01.15 Uhr (Ortszeit; 23.30 Uhr Samstag MEZ). Justizminister Bekir Bozdag erklärte auf Twitter: "Das ist ein hinterhältiger und verräterischer Terroranschlag gegen unsere Türkei, unseren Frieden, unsere Einheit, unsere Brüderlichkeit und gegen uns alle." Der Kampf gegen den Terror werde "entschlossen" weitergeführt.

Polizisten riegelten den Tatort ab. Zu sehen waren Partygäste, Männer in Anzügen und Frauen in Cocktailkleidern, die im Schockzustand den Nachtclub verließen. Dem Nachrichtensender NTV zufolge sprangen während des Angriffs mehrere Menschen in Panik in den Bosporus, um sich in Sicherheit zu bringen.

US-Präsident Barack Obama sprach der Türkei seinem Sprecher zufolge in einer ersten Reaktion sein Beileid aus und bot den Behörden des NATO-Partners Unterstützung an. Das deutsche Auswärtige Amt in Berlin erklärte in der Nacht über Twitter: "Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in Istanbul."

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini schrieb auf Twitter: "2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern."

In der Türkei sind im vergangenen Jahr mehrere Angriffe verübt worden. Istanbul war am 10. Dezember von einem Anschlag vor einem Fußballstadion erschüttert worden, bei dem 44 Menschen starben.

Zu diesem Angriff bekannten sich radikale Kurden. Im Juni kamen etwa 45 Menschen ums Leben, als mutmaßliche Mitglieder der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) den Flughafen der Stadt angriffen.