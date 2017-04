Das Kabinett prüfe die Möglichkeit, in Brüssel um die Genehmigung für ein Darlehen in Höhe von bis zu 400 Mio. Euro zu bitten, sagte Industrieminister Carlo Calenda am Mittwoch. Damit soll Alitalia weiter den Flugbetrieb garantieren, während ein Käufer für die Airline gesucht wird.

"Wir denken, dass finanzielle Unterstützung für eine beschränkte Zeit mit den EU-Regeln verträglich sei", meinte Calenda. Die Insolvenz der Alitalia könnte Italiens Staatskassen teuer zu stehen kommen. 700 Mio. Euro werden die Stützungsmaßnahmen für die Belegschaft kosten, sollte das Personal auf Lohnausgleichskasse gestellt werden, schätzte Arbeitsminister Giuliano Poletti.

Die Zukunft der Airline betrachtet der Arbeitsminister als "ungewiss". "Wir haben alle hart für den Rettungsplan gearbeitet. Leider ist dieser von der Belegschaft abgelehnt worden. Jetzt steht Alitalia die ungewisse Zukunft der Insolvenzverwaltung bevor", so der Minister.

Die Alitalia-Piloten, die mehrheitlich den Plan abgelehnt hatten, betrachten diesen als unrealistisch, um die Airline wieder auf Fahrt zu bringen. "Warum müssen immer die Arbeitnehmer für die Fehler der Manager zahlen?", fragte Riccardo Canestrari, Sprecher der Pilotengewerkschaften ANPAC. Er warf den Managern gravierende Fehler vor.

Die Alitalia-Belegschaft hatte am Montag den Rettungsplan abgelehnt, der unter anderem Kürzungen bei den Personalkosten in Höhe von 670 Mio. Euro in fünf Jahren, die Streichung von fast tausend Jobs und Gehaltskürzungen vorsieht. Die Aktionäre wollten sich dafür verpflichten, der Airline zwei Milliarden Euro zuzusteuern, neue Maschinen zu erwerben und neue rentable Langstrecken-Routen zu eröffnen. Der mühsam mit den Gewerkschaften ausgehandelte Plan überzeugte die kämpferische Belegschaft nicht.

Eine Verstaatlichung der italienischen Airline schließt Rom unterdessen aus. "Es ist ausgeschlossen, dass der Staat Geldmittel in die Alitalia stecken wird, die eigentlich die Privataktionäre der Fluggesellschaft zur Verfügung stellen wollten", sagte Calenda. Die Hoffnung, dass Alitalia verstaatlicht werden und dass die Staatskassen die Schulden der Airline eindämmen könne, sei haltlos, weil das die EU-Regeln nicht erlauben würden. Auch die Italiener und die Regierung seien gegen die Verstaatlichung, argumentierte der Minister im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

"Für Alitalia wird es keine Rettung geben, es gibt kein Zurück. Die Fluggesellschaft wird dem Interessenten mit dem besten Angebot verkauft", betonte Verkehrsminister Graziano Delrio. Gerüchte, nach denen Lufthansa Alitalia übernehmen könnte, wollte der Minister nicht kommentieren. "Beschlüsse zum Verkauf stehen den Aktionären zu", so Delrio. Alitalia könne in maximal sechs Monaten verkauft werden. Mehrere Billig-Airlines spitzen auf die Europa-Flugrouten der Italiener.

Arbeitsminister Giuliano Poletti erklärte sich wegen den Auswirkungen von Alitalias Insolvenz auf die Beschäftigung besorgt. Gefährdet seien bei der Airline und bei den Zulieferern 20.000 Jobs, warnte Poletti. Die Airline beschäftigt zurzeit 12.000 Mitarbeiter.

Alitalia schreibt seit vielen Jahren Verluste. Auch der Einstieg der Golf-Airline Etihad mit einer Beteiligung von 49 Prozent und Finanzspritzen des Anteilseigners halfen nicht. 2016 lief ein Verlust von 460 Mio. Euro auf, auch für heuer wird ein Minus von mehreren hundert Millionen Euro erwartet. In den letzten Jahren hat Alitalia die Konkurrenz von Low-Cost-Gesellschaften stark zu spüren bekommen. Auch der Erfolg der Hochgeschwindigkeitszüge auf der für Alitalia einst sehr rentablen Strecke Rom-Mailand hat der Fluggesellschaft große Einnahmenrückgänge verursacht.