Obdachlose demonstrierten in Erdbebenregion .

Hunderte nach den schweren Erdbeben im vergangenen Herbst obdachlos gewordene Menschen haben am Samstag unweit von Amatrice gegen den schleppenden Wiederaufbau in der Region demonstriert. Sie blockierten unter anderem den Verkehr auf der Straße, die Amatrice mit Rom verbindet. Eine Gruppe von Menschen aus der Erdbebenregion demonstrierte außerdem am Samstag vor dem Parlament in Rom.