Rauchsäulen am Vesuv .

Wald und Buschfeuer in großer Zahl halten in Italien die Feuerwehren seit Tagen in Atem. Am Stadtrand Neapels waren die Brände so heftig, dass manche Einwohner an einen Ausbruch des Vesuvs dachten. An mehreren Stellen rund um den etwa 1.280 Meter hohen Vulkan stiegen dicke Rauchsäulen auf.