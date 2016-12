Renzi scheitert mit Verfassungsreferendum: Rücktritt .

Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi ist über sein eigenes Verfassungsreferendum gestolpert. Die große Mehrheit der Italiener lehnte Renzis Reform am Sonntag ab. Der sozialdemokratische Regierungschef zog in der Nacht auf Montag die Konsequenzen und kündigte seinen Rücktritt an. "Ich habe verloren", erklärte Renzi in Rom.