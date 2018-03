Die Mitte-rechts-Allianz um Ex-Premier Silvio Berlusconi geht als klarer Sieger der Parlamentswahlen in Italien hervor, erhält jedoch mit circa 36 Prozent nicht die absolute Stimmenmehrheit im Parlament. Die populistische Fünf Sterne-Bewegung erwies sich rund 32 Prozent als stärkste Einzelpartei. Luigi Di Maio, Premierkandidat der Fünf Sterne Bewegung, will Regierungsverantwortung übernehmen.

Laut vorläufigen Ergebnissen dürfte die ausländerfeindliche Lega mit 18,5 Prozent der Stimmen besser als Berlusconis Forza Italia im Senat abgeschnitten haben. Damit kann Lega-Chef Salvini den Premierposten beanspruchen, sollte es zu einer Mitte-rechts-Regierung in Rom kommen. Berlusconis konservative Partei muss sich im Senat mit 13,7 Prozent der Stimmen begnügen. Die postfaschistische Partei "Brüder Italiens", die dritte Gruppierung in Berlusconis Bündnis, dürfte lediglich 4,2 Prozent der Stimmen erhalten haben.

Die sozialdemokratische PD (Demokratische Partei) eroberte im Senat lediglich 19 Prozent der Stimmen. Sollte dieses Wahlergebnis bestätigt werden, wäre dies ein historisches Tief für die Partei von Ex-Premier Matteo Renzi und des noch amtierenden Regierungschefs Paolo Gentiloni. Die gesamte Mitte-links-Allianz müsste sich demnach mit 23 Prozent begnügen. Die Linkskraft "Liberi e uguali", die keine Allianz mit Renzis PD eingegangen ist, kam nicht über 3,2 Prozent hinaus.

Die populistische Fünf Sterne-Bewegung dürfte im Senat 30,9 Prozent der Stimmen erobert und sich somit als stärkste Einzelpartei bestätigt haben. Bei den Parlamentswahlen vor fünf Jahren hatte sie 25 Prozent der Stimmen erhalten. Der Fünf Sterne-Spitzenpolitiker Alessandro Di Battista sprach von einem "historischen Ergebnis". "Alle Kräfte werden von jetzt an mit uns verhandeln müssen", sagte Di Battista.

Der Premierkandidat der Fünf Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, klärte sich am Montag bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Nach dem Fünf Sterne-Wahlsieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag sei er bereit, einen Dialog mit allen politischen Kräften zur Regierungsbildung aufzunehmen, sagte Di Maio.

Die politischen Verhandlungen sollen ein gemeinsames Programm betreffen, bei dem Kampf gegen soziale Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit, Förderung des Wirtschaftswachstums und Sicherheit die Kernelemente seien. "Wir haben die Verantwortung, Italien eine Regierung zu geben. Wir haben die historische Chance, konkrete Lösungen für Probleme zu finden, die Italien seit 30 Jahren belasten", sagte der 31-Jährige.

Neben Di Maio erhob am Montag auch der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, seinen Führungsanspruch - die Lega sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Man werde sich etwa um die Revision der EU-Verträge bemühen, so Salvini.

Millionen Italiener hätten die Lega damit beauftragt, das Land "von der Unsicherheit und Instabilität zu befreien", die Ex-Regierungschef Matteo Renzi und Brüssel mit der ungeregelten Einwanderungspolitik zu verantworten hätten. "Über Italiener entscheiden die Italiener", sagte Salvin: "Nicht Berlin, nicht Paris, nicht Brüssel."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) brachte am Montag seine Hoffnung auf eine proeuropäische Regierung in Italien sowie eine "gute Zusammenarbeit" zum Ausdruck. Er wies allerdings darauf hin, dass eine künftige Regierungsbildung in Italien angesichts des Ergebnisses "eine gewisse Herausforderung" sein werde.