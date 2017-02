Ein italienischer Käufer erwarb den Rum der Traditionsmarke Clement von der Insel Martinique, Jahrgang 1966, in einer mit Gold und Diamanten verzierten Kristallflasche, wie Clement und der Pariser Juwelier Tournaire am Dienstagabend mitteilten. Der Name des Käufers wurde nicht bekanntgegeben.

Clement-Rum des Jahrgangs 1966 wurde noch nie verkauft, von ihm gibt es nur rund 40 Flaschen. Besonders wertvoll ist aber auch das Behältnis, in dem der Zuckerrohrschnaps angeboten wird: Der Deckel der Kristallflasche ist eine Nachbildung eines historischen Gebäudes am Clement-Sitz auf der Karibik-Insel Martinique, gefertigt aus 200 Gramm Gold und vier Karat Diamanten.

Acht weitere Rum-Flaschen aus Kristall - mit Deckeln aus Bronze und nicht aus Gold - wurden für jeweils 19.000 Euro verkauft. Ein Teil des Erlöses wurde für einen guten Zweck gespendet.