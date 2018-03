Um 14.46 Uhr Ortszeit (6.46 Uhr MEZ) legten die Menschen an vielen Orten eine Schweigeminute ein. Zu dem Zeitpunkt hatte am 11. März 2011 das Beben die Region Tohoku im Nordosten des Landes erschüttert. Rund 18.500 Menschen kamen in den Fluten ums Leben.

Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zum Super-GAU. Bis die Atomruine zurückgebaut ist, wird es noch Jahrzehnte dauern. Rund 73.000 Menschen, die wegen der Katastrophe fliehen mussten, leben noch immer entwurzelt. Die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe ließ zwar die Evakuierungsanordnung für einige Gebiete aufheben. Doch nur wenige sind bisher zurückgekehrt.