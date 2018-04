Der bevorstehende Präsidentenwechsel an der Spitze der Bundesarbeiterkammer und der Wiener AK wirft seine Schatten voraus. Joachim Preiss (48), der seit Jänner des Vorjahres Direktor der niederösterreichischen Arbeiterkammer war, übersiedelt zurück nach Wien.

Der Jurist und versierte Sozial- und Arbeitsrechtler wird ab Mai in der Wiener AK Bereichsleiter für Kommunikation und IT, wie Niederösterreichs AK jetzt bekanntgegeben hat.

Niederösterreichs AK-Präsident Markus Wieser muss sich damit einen neuen Direktor suchen. Die Entscheidung über die Preiss-Nachfolge in St. Pölten soll in den kommenden Wochen fallen, heißt es in der AK-Niederösterreich. Der Abgang des AK-Direktors erfolgt damit wenige Monate vor der Arbeiterkammerwahlen, die bundesweit und damit auch in Niederösterreich in der ersten Hälfte 2019 auf dem Kalender steht.

Wechsel zur neuen AK-Präsidenten Anderl

Preiss war bereits von 19976 bis 2007 in der Wiener Arbeiterkammer tätig. Danach war er für die SPÖ in der Bundesregierung als Sozialexperte im Einsatz, vor allem als Kabinettschef des von Dezember 2008 bis Jänner 2016 im Amt befindlichen Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ).

Am 26. und 27. April löst die Wienerin Renate Anderl in der Wiener Arbeiterkammer und in der Bundesarbeiterkammer Rudolf Kaske, der aus persönlichen Gründen zurücktritt, als Präsidentin in beiden Funktionen ab. Preiss möchte vor allem das Angebot bei den neuen Formen der Kommunikation in der Wiener AK verbessern.