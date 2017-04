Für die Italiener ist es in einer Neuauflage des Endspiels von 2015 die Gelegenheit zur Revanche, für Barca die letzte Chance auf einen großen Titel in dieser Saison. Im zweiten Duell des Abends empfängt der BVB den AS Monaco.

Die Titelverteidigung in der spanischen Liga ist für das Team von Superstar Lionel Messi nach der 0:2-Niederlage am Samstag in Malaga in weite Ferne gerückt. Die Champions League bedeutet für die Katalanen umso größere Hoffnung, Cupfinale hin oder her. "In Turin wird das ganz anders", beteuerte der im Sommer scheidende Trainer Luis Enrique nach dem Auftritt bei Malaga. Die in Katalonien erscheinende Zeitung "Sport" forderte von den Kickern am Montag groß auf Seite eins eine "championswürdige Reaktion".

Das Duell findet jedenfalls unter umgekehrten Vorzeichen statt. Die lange als bestes Team Europas geltenden Katalanen machen eine der unbeständigsten Saisonen seit zehn Jahren durch. Die Bianconeri lassen hingegen kaum Schwächen erkennen und scheinen - wenn nicht als Favorit - so doch zumindest auf Augenhöhe mit dem Gegner in die Revanche für das Berliner Endspiel von 2015 zu gehen, das Messi & Co. mit 3:1 gewannen.

Das Prunkstück der "Alten Dame" ist zweifellos die Defensive. Zwei Gegentore in acht Auftritten in der aktuellen CL-Saison, 20 in 31 Spielen der Serie A - Italiens Serienmeister und aktueller Tabellenführer ist in der Defensive eine Klasse für sich. Von den CL-Viertelfinalisten kann da nur Atletico Madrid (zwei Gegentore in der CL, 24 in 31-Primera-Division-Partien) mithalten. Barca erwartet also ein Riegel, der selbst für das Trio Messi-Neymar-Luis Suarez nur schwer zu knacken sein wird. "Es ist keine Schande, gut zu verteidigen. Tatsächlich ist es so schön wie ein guter Angriffszug", sagte dazu Juve-Coach Massimiliano Allegri. "Wer eine Show will, soll in den Zirkus gehen."

Sein Konterpart Enrique setzt am Dienstag auf Teamgeist und lässt deshalb den gesperrten Mittelfeld-Routinier Sergi Busquets sowie die verletzten Arda Turan und Aleix Vidal mit nach Turin fliegen. Aber ob die geforderte Reaktion gegen das heimstarke Juve möglich ist? Barca hat nicht nur in Malaga, sondern auch zwei der drei letzten Auswärtsspiele in der Königsklasse verloren und kassierte im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain gar ein 0:4. Aufbauen darf man sich immerhin am wundersamen 6:1 im Rückspiel, das dank drei Barca-Toren im Finish noch zum Aufstieg reichte.

Aber nicht nur für Barca, auch für Dortmund steht am Dienstag viel am Spiel. Die Aufgaben von Trainer Thomas Tuchel in den entscheidenden BVB-Wochen dieser Saison sind komplex und schwer zu lösen. Die Masken-Affäre um Pierre-Emerick Aubameyang, die 1:4-Pleite bei den Bayern, personelle Sorgen - Tuchel ist sichtlich bekümmert und kleidete das in einen Satz, der Beklommenheit deutlich macht: "Mir ist noch nicht klar, wie wir das hinbekommen sollen."

Tuchels Hoffnung basiert auf der Heimstärke: Die BVB-Profis gewannen ihre vergangenen vier Viertelfinal-Heimspiele der Königsklasse im Signal Iduna Park. Doch die Monegassen sind im Gegensatz zur Borussia in Top-Verfassung. Beweis: Der Tabellenführer der französischen Ligue 1 hat in seinen 31 Begegnungen 74 Punkte geholt und ist offensiv extrem gefährlich: 88 Tore der Mannschaft des portugiesischen Trainers Leonardo Jardim sind eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.