Ybbsiade Eröffnung: 31. März, 19.30 Uhr, Stadthalle: Conchita Wurst - live in concert

Gary Milano

1. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Klaus Eberhartinger - Im Trio - Unterhaltung mit Haltung

2. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Joesi Prokopetz - Vollpension (NÖ Premiere)

4. April, 19.30 Uhr, Babenbergerhof: Verena Scheitz - Iss was G‘Scheitz (NÖ Premiere)

5. April, 19.30 Uhr, Babenbergerhof: Fredi Jirkal - Der Heimwerkerprofi (NÖ Premiere)

6. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Georg Ringsgwandl - Woanders. Saubere Musik und dreckige Geschichten

Felicitas Matern

7. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Monika Gruber und Viktor Gernot - Küss die Hand

16. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Jugendjazzorchester NÖ

18. April, 19.30 Uhr, TZ Festsaal: Gerald Fleischhacker - Ich bin ja nicht deppert (NÖ Premiere)

19. April, 19.30 Uhr, TZ Festsaal: Nina Hartmann & O. Lendl - Match me if you can

20. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Goebel & Band - Männer

20./21. April, 9 und 10.45 Uhr (Do), Stadthalle: Theater mit Horizont- Aladdin

21. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Paul Pizzera - Sex, Drugs & Klei‘n Kunst

22. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Klaus Eckel - Zuerst die gute Nachricht!

23. April, 10 Uhr, Babenbergerhof, Avantgarde Brunch mit Dieter Chmelar und Pianist Oskar Gigele

23. April, 19.30 Uhr, Babenbergerhof: Manuel Dospel - Unjugendfrei

25. April, 10.30 Uhr, Babenbergerhof: Edi Jäger - Wenn Frauen fragen

26. April, 19.30 Uhr, Babenbergerhof: A Tribute to Miles Davis

27. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: A Tribute to Falco - Gedenkkonzert

28. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Willy Astor - Reim Time

29. April, 19.30 Uhr, Stadthalle: Konstantin Wecker - Solo im Flügel