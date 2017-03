Beide Männer erlitten Verbrennungen und wurden mit dem Rettungshubschrauber C 12 in das LKH Graz geflogen, berichtete die Polizei. Der Unfall passierte auf dem Gelände einer Firma in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud im Bezirk Wolfsberg.

Die Monteure waren mit Erweiterungsarbeiten an einem Schaltkasten beschäftigt. Beim Einsetzen eines Modules kam es aus noch unbekannter Ursache in der Niederspannungsanlage zu einem Störlichtbogen und einer damit verbundenen Rauchentwicklung.