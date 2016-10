Am Vormittag war aus vorerst unbekannter Ursache Feuer in der Hackschnitzelanlage des Betriebs ausgebrochen, teilte die Feuerwehr Althofen mit. Insgesamt 123 Feuerwehrleute brachten den Brand gegen Mittag unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Mitarbeiter des Betriebs hatten in der Früh Rauch in der Anlage gesehen und Alarm geschlagen. Noch während die Feuerwehren den Brandort erkundeten, kam es zu einer Durchzündung - das Gebäude stand in Vollbrand. Insgesamt zehn Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die Produktionshallen der Zimmerei. Etwa drei Stunden nach Ausbruch war der Brand unter Kontrolle. Am Nachmittag wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt.