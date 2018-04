In Schacht gestürzt: Mann starb, Bub überlebte .

Ein fünfjähriger Bub und sein 56-jähriger Sozialbetreuer sind am Montagabend in Villach in einen 17 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt. Während das Kind fast unverletzt überlebte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Der genaue Ablauf war vorerst unklar, das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.