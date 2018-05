Lagerhalle völlig ausgebrannt - Neun Boote zerstört .

Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Strau (Bezirk Klagenfurt-Land) hat am Samstagnachmittag 150 Feuerwehrleute und einen Polizeihubschrauber in Atem gehalten. Durch das Feuer sei das gesamte Gebäude mit neun Booten völlig ausgebrannt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend mit. Allerdings sei ein Übergreifen auf eine zweite Halle mit 30 Booten verhindert worden.