Ein Hangrutsch und umgestürzte Bäume infolge starker Regenfälle hatten die Verbindung nach Slowenien am Samstag unpassierbar gemacht. Ab Montagmittag war die Straße in der Gemeinde Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) wieder einspurig befahrbar, hieß es in einer Aussendung des Landes Kärnten.

Ein Gegenverkehrsbereich mit Wartepflicht wurde eingerichtet. Der bergseitige Fahrstreifen wurde mit Betonleitwänden gesichert. "Die weiteren Maßnahmen für eine dauerhafte Sicherung des Bereiches werden in den nächsten Tagen festgelegt", sagte Straßenbaureferent Gerhard Köfer.