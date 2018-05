Nach Überfall in Wald: Erste Vernehmung des Opfers .

Eine 20-Jährige, die am Donnerstag vergangener Woche in einem Wald in St. Jakob im Rosental im Bezirk Villach-Land überfallen worden ist, ist am Montag das erste Mal von der Polizei vernommen worden. Wie Polizeisprecher Mario Nemetz am Montag erklärte, sagte die Frau aus, ihr Hund dürfte einen der beiden Täter ins Bein gebissen haben.