Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, sei es wegen eines dauerhaft betriebenen Gasherdes in der Küche zu einer erhöhten CO-Konzentration gekommen - außerdem waren die Räume nicht ausreichend gelüftet worden.

Der Zwischenfall hatte sich Ende Jänner ereignet: Die Wirtsleute hatten sich wegen Übelkeit ins Krankenhaus bringen lassen, sie baten einen 57-jährigen Bekannten, auf die in der Hütte verbliebene Katze aufzupassen. Zwei Passanten, die in der Hütte einkehren wollten, entdeckten den 57-Jährigen reglos im Schankraum am Boden liegend und schlugen Alarm. Sie erlitten ebenso Vergiftungen wie ein später hinzugekommener Polizist.