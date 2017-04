Der Mann war am Samstagnachmittag von der Emberger Alm im Drautal gestartet. Als er nicht wie vereinbart am Landeplatz in Greifenburg eintraf, schlug ein Flugkollege Alarm. Eine großangelegte Suchaktion mit zwei Hubschraubern und Alpinpolizisten war die Folge, für den Deutschen kam aber jede Hilfe zu spät.