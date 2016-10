Buchinger erreichte bei Karate-WM Finale - Medaille fix .

Einen Start nach Maß hat Alisa Buchinger (-68 Kilo) am Mittwoch bei den Karate-Weltmeisterschaften in Linz hingelegt. Sie gewann an ihrem 24. Geburtstag alle ihre Pool-Kämpfe im Kumite-Bewerb und besiegte auch die Montenegrinerin Marina Rakovic, als es um den Einzug ins Finale ging. Dort wartet am Samstag die Dänin Katrine Pedersen.