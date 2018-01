Kern sieht sich fest im SPÖ-Sattel .

SPÖ-Chef Christian Kern kann in seiner Partei keine Personaldebatte ausmachen. Mit dem parteiinternen Zuruf des Bürgermeisters von Purkersdorf Karl Schlögl nach personeller Erneuerung beschäftigt sich Kern nicht: "Auf das möchte ich nicht einmal mit einer Silbe eingehen", sagte der Parteichef am Dienstag. SPÖ-NÖ-Chef Franz Schnabl stellte sich am Dienstag demonstrativ hinter Kern.