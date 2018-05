Bootsunfall: Gutachter belastet Angeklagten schwer .

Am Mittwoch ist der Prozess gegen einen 45 Jahre alten Niederösterreicher am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt worden, dem vorgeworfen wird, bei einer Bootsfahrt am Wörthersee am 2. Juni vergangenen Jahres den Tod eines 44-jährigen Niederösterreichers verschuldet zu haben.