Rund 15 Minuten später sei ein 55-Jähriger in Klosterneuburg festgenommen worden, berichtete NÖ Polizeisprecher Johann Baumschlager - der Klosterneuburger steckte mit seinem Fluchtwagen im Stau. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert und zeigte sich geständig.

Die Tat hatte sich in einem Geldinstitut in der Katastralgemeinde Kierling ereignet. Der Mann betrat am Montag gegen 14.00 Uhr - bekleidet mit einer weißen Wollhaube, dunklen Sonnenbrille und einer Arbeitsjacke - die Bank. Er täuschte einen Geldwechselvorgang vor und zog ein Stanley-Messer aus seiner Jackentasche.

Der Räuber forderte die Angestellten auf, die Kassenlade zu öffnen, und stopfte Geldscheine in die Jackentasche. Mit der Beute flüchtete er in einem Pkw Richtung Klosterneuburg, das Messer warf er laut Polizei aus dem Fahrerfenster. Im Zuge einer Intensivfahndung wurde der Gesuchte - österreichischer Staatsbürger - um 14.15 Uhr in Klosterneuburg von mehreren Streifen angehalten und festgenommen. Die Beute wurde sichergestellt und die weggeworfene Tatwaffe gefunden. Die Bankmitarbeiter erlitten einen Schock, wurden aber nicht verletzt.