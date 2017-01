"In der letzten Zeit haben wir viel an Inszenierung erlebt - jetzt ist es Zeit, endlich ins Arbeiten zu kommen", meinte LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, designierte Nachfolgerin Erwin Prölls als NÖ Landeshauptfrau und -parteichefin, zum Regierungsprogramm. Sie sah "die letzte Chance der Bundesregierung, bei der Bevölkerung wieder an Ansehen zu gewinnen", und empfahl, diese zu nützen.

Das beschlossene Paket sei dafür eine gute Grundlage: "Gerade im Integrations- und Sicherheitsbereich gibt es jetzt viele Zusagen, die bis letzte Woche noch undenkbar gewesen wären - wie das Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum oder die Fußfessel für Gefährder", so Mikl-Leitner.

Außerdem soll beispielsweise die kalte Progression gestoppt und ein Beschäftigungsbonus für zusätzliche Arbeitsplätze eingeführt werden. Jetzt müssten diese Zusagen aber auch so schnell wie möglich umgesetzt werden. "Daran wird die Bevölkerung die Arbeit der Bundesregierung messen", meinte die vormalige Innenministerin, die an der Sitzung des ÖVP-Bundesparteivorstands teilgenommen hatte.