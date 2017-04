Harry durchlebte nach Tod von Mutter Diana "Chaos" .

Prinz Harry hat die Trauer um den Tod seiner Mutter jahrelang verdrängt. Fast 20 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana räumte der 32-Jährige in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph ein", ein "totales Chaos" durchlitten zu haben.