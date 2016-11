Bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien sind nach Behördenangaben 76 Menschen getötet worden. Fünf Insassen der Maschine überlebten das Unglück, wie der Polizeichef von Valle de Aburra in der Region Antioquia am Dienstag sagte.

Das Flugzeug mit der brasilianischen Fußballmannschaft Chapecoense an Bord war in der Nacht nahe der kolumbianischen Stadt Medellín abgestürzt.

Wie die Luftfahrtbehörde in der Nacht auf Dienstag mitteilte, verunglückte die Maschine vom Typ Avro RJ85 der bolivianischen Gesellschaft Lamia am Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Union im Nordwesten Kolumbiens. Bevor das vierstrahlige Flugzeug gegen 22.00 Uhr (Ortszeit) am Montagabend vom Radar verschwunden sei, hätten die Piloten Probleme mit der Elektronik gemeldet, hieß es unter Berufung auf den Kontrollturm des Flughafens von Medellin im Departement Antioquia.

An Bord der Maschine waren insgesamt 81 Menschen: 72 Passagiere sowie neun Besatzungsmitglieder. In dem Flugzeug befand sich die Mannschaft des brasilianischen Erstliga-Vereins Chapecoense, die am Mittwoch in Medellin das erste Spiel der Finalrunde des Südamerika-Cups gegen Atletico Medellín bestreiten sollte.

Rettung nur über Land möglich

Die schwer zugängliche Unglücksstelle am Berg El Gordo in der Nähe von La Union erreicht sei wegen Nebels nur auf dem Landweg zu erreichen, nicht aus der Luft. Ein Rettungs-Hubschrauber der Luftwaffe habe seinen Einsatz abbrechen müssen.

Finale des Südamerika-Cups abgesagt

Der südamerikanische Fußballverband (CONMEBOL) hat das Finale der Copa Sudamericana abgesagt, nachdem das Team des brasilianischen Clubs Chapecoense auf dem Flug nach Kolumbien verunglückt ist.

"Alle Aktivitäten der CONMEBOL werden bis auf Weiteres ausgesetzt", hieß es in der Mitteilung des südamerikanischen Verbandes. Der Wettbewerb ist nach der Copa Libertadores der zweitwichtigste Fußball-Clubbewerb in Südamerika.