Gruber verpasst nicht nur den Weltcupauftakt am Wochenende in Ruka (FIN), sondern zumindest auch die Dezember-Bewerbe in Lillehammer (NOR) und Ramsau. "Wenn die Wundheilung nach Plan verläuft, kann er nach ein bis zwei Wochen wieder mit leichtem Training am Ergometer anfangen. Ein intensives Training wird erst wieder in fünf bis sechs Wochen möglich sein", sagte ÖSV-Teamarzt Stefan Hainzl.

Gruber hatte sich zuletzt mit der Mannschaft in Finnland vorbereitet. Der Olympiadritte von 2010 klagte seit Sonntag über Schmerzen und reiste am Montag nach einer ersten ärztlichen Untersuchung zurück nach Österreich, wo eine Blinddarm-Entzündung festgestellt wurde. Die operative Blinddarmentfernung erfolgte dann noch am Abend in Schwarzach.

"Natürlich ist es bitter, aber die Gesundheit geht vor. Deshalb möchte ich auch jetzt nichts überstürzen, mich komplett auskurieren und dann wieder ins Training einsteigen. Wenn alles nach Plan läuft, kann ich Anfang Jänner wieder voll trainieren und die Aufholjagd starten. Meinen Kollegen werde ich einstweilen vor dem Fernseher die Daumen drücken", erklärte der 35-jährige Gruber.

ÖSV-Weltcupaufgebot Nordische Kombination vom 24. bis 26. November in Ruka (FIN) : Mario Seidl, David Pommer, Lukas Greiderer, Willi Denifl, Franz-Josef Rehrl, Mika Vermeulen, Martin Fritz, Philipp Orter