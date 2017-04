In mehreren Interviews macht die Chefin der Bundespartei klar, dass mit Flora Petrik und ihren Vorstandskollegen keine Zusammenarbeit mehr denkbar sei. Die Länder könnten nun auf ihrer Ebene entscheiden, wie sie mit den örtlichen Jungen Grünen weiter machen.

Einer kritischen Diskussion will sich Glawischnig stellen, und zwar bei einem erweiterten Bundesvorstand am 21. April, wie sie gegenüber "Tiroler Tageszeitung" und "Österreich" betont. "Manchmal sind reinigende Gewitter hilfreich", meint sie in der "TT". Auch Glawischnigs Meinung nach hat die Partei zuletzt "unbestreitbar ein schlechtes Bild abgegeben".

Zudem soll der nächste Bundeskongress vorverlegt werden, nicht aber wegen der internen Streitigkeiten, sondern aufgrund der drohenden Neuwahlen, betont die Bundessprecherin gegenüber "Österreich". Glawischnig selbst wird sich dabei jedenfalls wieder um die Spitzenkandidatur bewerben.

Duell zwischen Petrik und Glawischnig im TV

Was den Streit mit den Jungen Grünen angeht, bilanziert die Parteichefin in "Österreich": "Mit Flora Petrik und ihren sechs Vorstandsmitgliedern ist keine Vertrauensbasis mehr vorstellbar. Auch von meiner persönlichen Seite nicht. Es ist jetzt Sache der Landesorganisationen zu schauen, wie man mit den Jungen weiter zusammenarbeiten kann."

Am Sonntag wird es in der Diskussionssendung "Im Zentrum" zu einem persönlichen Aufeinandertreffen Glawischnigs und Petriks kommen.

Das wiederum gefällt FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nicht. Er fand es in einer Aussendung bemerkenswert, dass den "Zwangsgebührenzahlern" ein Einblick in die Beziehungskrise der Grünen geboten werde. "Besonders pikant" findet es Kickl, dass die Diskussion von Claudia Reiterer geleitet wird, deren Lebensgefährte Lothar Lockl zuletzt medial als möglicher Glawisching-Nachfolger genannt wurde.