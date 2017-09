Trump drohte mit totaler Vernichtung Nordkoreas .

US-Präsident Donald Trump hat im Konflikt um das nordkoreanische Raketenprogramm mit dem massiven Einsatz des US-Militärs gedroht. Die USA würden das asiatische Land "völlig zerstören", wenn Pjöngjang nicht nachgebe, warnte Trump am Dienstag in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Darin attackierte der US-Präsident auch den Iran scharf, bezeichnete das Land als "Schurkenstaat".