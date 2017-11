Nicht gerade schmeichelhaft sind die Kritiken in den sozialen Medien (Facebook), was den heurigen Adventmarkt am Hauptplatz betrifft. Kaum 24 Stunden nach der inoffiziellen Eröffnung gab es bereits einen regelrechten Shitstorm: Der Punsch sei nicht genießbar und noch dazu überteuert, der allseits beliebte Kinderzug wurde gecancelt, dem ehemaligen Eislaufplatz wird nachgetrauert und die Langos wären ein schlechter Witz. Hier nur ein Facebook-Eintrag, der die Meinung der Community vielleicht am treffendsten wiedergibt: „Wir haben uns das ganze Jahr schon gefreut auf den heurigen Adventmarkt in Korneuburg. All die Jahre war es für uns der stimmungsvollste Adventmarkt. Gestern waren wir so enttäuscht, es wirkt total kalt, die Musik geht unter und man fühlt sich überhaupt nicht wohl. Schade.“

Wie in allen Belangen, so gibt es aber auch hier einige Gegenmeinungen, die durchaus zufrieden sind, aber diese sind eher in der Minderheit.

Organisatoren-Wechsel dient der Optimierung

Bislang wurde der Markt immer vom Club für Korneuburg organisiert, erstmals übernahm nun das Stadtmarketing die Konzeption. Wie Clubchef und VP-Wirtschaftsstadtrat Andreas Minnich betont, hätte man sich zu einem Wechsel in der Organisation entschlossen, um die Organisationsabläufe zu optimieren. „Mehr ist da nicht dahinter“, so Minnich.

Für Sabina Gass vom Stadtmarketing sind die Vorwürfe jedenfalls nicht nachvollziehbar. „Der erste Abend war sehr, sehr gut besucht“, erklärte sie, und sie hätte bislang auch keine negativen Kommentare wahrgenommen. Dass es, nachdem es heuer keinen Zug mehr gibt, für die Kinder nichts mehr gäbe, lässt sie so nicht gelten: „Heuer stehen erstmals Lesungen für Kinder am Programm, außerdem werden einige Schülerchöre singen. Am Mittwoch, dem 6. Dezember, wird der Hl. Nikolaus den Adventmarkt besuchen. Da gibt es genug für die Kids.“

Bezüglich der Qualität des Punschs wollte sie sich nicht äußern. Allerdings: Wem er nicht schmeckt, der könne sich an den zahlreichen anderen Ständen mit diversen alternativen Adventgetränken schadlos halten.

Offiziell und mit stimmungsvoller Beleuchtung wird der Markt erst am 24. November eingeläutet. Dass man heuer schon so zeitig startete, begründete Gass mit dem kurzen Advent (Anm. der Red.: Der Heilige Abend fällt heuer auf den vierten Adventsonntag).