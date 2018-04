Ab dem 25. Verhandlungstag muss das Verfahren mit einem Schöffen weniger auskommen. "Ein Ersatzschöffe ist aufgrund einer ärztlichen Bestätigung, dass er dauerhaft verhandlungsunfähig ist, ausgeschieden", teilte Richterin Marion Hohenecker gleich zu Beginn der Verhandlung mit. Damit verbleiben noch zwei Haupt- und vier Ersatzschöffen. Sollten zum Schluss des Prozesses nicht einmal mehr zwei Schöffen dabei sein, wäre der Prozess geplatzt.

Die Befragung dreht sich weiterhin um den Bestechungsverdacht beim Linzer Bürohaus Terminal Tower. Die Anklage wirft Grasser vor, er habe nur gegen eine Bestechungszahlung dem Mietvertrag der Finanzbehörden in dem Bürohaus zugestimmt. Grasser und die übrigen diesbezüglichen Angeklagten bestreiten, dass eine Bestechung stattgefunden habe.

Rechtsanwalt Dohr wurde wegen exzentrisch wirkenden Anzügen kritisiert

Rechtsanwalt Michael Dohr, der beim Prozess bisher durch äußerst farbenfrohe und stark gemusterte Anzüge auffiel, kam am Mittwoch ungewohnt im Talar. Solche schwarzen Umhänge tragen im Gerichtssaal üblicherweise nur Richter und Staatsanwälte, die Richter haben violette Reversteile, die Ankläger kommen mit rotem Kragen.

Dohr war in den vergangenen Monaten wegen seiner exzentrisch wirkenden Anzüge kritisiert worden. Der Präsidentenrat der Rechtsanwaltskammer hat nun moderate Kleidung für Anwälte empfohlen, in Schöffen- und Geschworenenverfahren sollte ein Talar getragen werden. Die Vereinigung der Strafverteidiger schloss sich der Empfehlung an.

Am Mittwoch kam allerdings von allen Verteidigern nur Dohr im schwarzen Talar, geschmückt mit weißem Spitzenkragen, ins Gericht - "freiwillig", wie er auf APA-Anfrage betonte. Ganz konnte er nicht über seinen modischen Schatten springen: Unter dem langen schwarzen Umhang lugten neon-gelbe Hosen hervor. Die übrigen Verteidiger kamen heute, wie üblich, in dezenten Anzügen, von Grau, Dunkelblau bis Schwarz.