Der Verein bestätigte über seinen Twitter-Kanal, dass Bartra am Samstag die Klinik verlassen habe.

Bei dem Anschlag waren am Dienstagabend drei Sprengsätze mit Metallstiften detoniert. Abwehrspieler Bartra wurde schwer an der rechten Hand und am Arm verletzt und auch operiert. Der Spanier dürfte etwa vier Wochen ausfallen.