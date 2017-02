Es war der 24. August 2016, als ein verheerendes Erdbeben der Stärke 6,2 auf der Richter-Skala Teile Mittelitaliens schwer in Mitleidenschaft gezogen hat. Insgesamt gab es 300 Todesopfer. Das Zentrum des Bebens lag in der 700-Seelen-Gemeinde Accumoli. Monate später läuft der Wiederaufbau schleppend – die italienische Regierung erntete dafür bereits massive Kritik von Bewohnern der betroffenen Regionen.

Studiengang „Sanierung und Revitalisierung“ vor Ort

Ändern sollen dies unter anderem auch Experten des Studiengangs „Sanierung und Revitalisierung“ der Donau-Universität Krems, die unter der Leitung von Christian Hanus und dem Architekten Roberto Pirzio-Biroli an einer Strategie zum Wiederaufbau von Accumoli arbeiten. Bereits 2010 hatte die Donau-Uni am Wiederaufbau eines Stadtteils von L‘Aquila mitgearbeitet.

Im Zentrum der Tätigkeiten steht dabei der Anspruch, die zerstörten Gemeinden unter Berücksichtigung moderner Erkenntnisse zur Erdbebensicherheit möglichst nahe am ursprünglichen Zustand wieder zu erbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Bewohner der Städte intensiv in die Arbeiten miteinbezogen. So soll garantiert werden, dass man nicht nur die Städte selbst erdbebensicher wiederherstellt, sondern auch das soziale und ökonomische Leben.

Pirzia-Biroli entwickelte Methodik vor 40 Jahren

Helfen soll dabei eine Methodik, die Pirzio-Biroli, der heute als Dozent an der Donau-Universität Krems wirkt, nach einem schweren Erdbeben 1976 in Friaul, seiner Heimatregion, mit knapp 1.000 Todesopfern und zehntausenden obdachlos gewordenen Menschen entwickelt hat. Sie ermöglicht den Wiederaufbau einer Stadt, orientiert an ihrem ursprünglichen Zustand.

Die Bewohner von Accumoli wurden intensiv in die Arbeiten miteinbezogen, sie nahmen das Konzept der Donau-Uni positiv auf. Foto: Susanne Prix | Susanne Prix

In enger Zusammenarbeit mit den Einwohnern, durch die Sichtung von Fotos und Filmen sowie durch das Studium historischer Dokumente gelang es ihm, die friulanische Stadt Venzone wiederaufzubauen. In den vergangenen Jahren wurde dieser Ansatz in Zusammenarbeit mit der Donau-Uni weiterentwickelt und gelangte nach dem Erbeben im April 2009 in L‘Aquila erneut zum Einsatz.

Im Vorjahr wurde die Donau-Uni wieder gebeten, in Sachen Wiederaufbau in Italien aktiv zu werden. Teilnehmer des Studienganges „Sanierung und Revitalisierung“ reisten daher vor rund einem Monat mit Christian Hanus und Roberto Pirzio-Biroli nach Italien, um die erste Strategie für den Wiederaufbau Accumolis zu konzipieren.

Trotz heftiger Schneefälle und erneuter Erdbeben in der Region gelang es der Projektgruppe innerhalb einer Woche, ein erstes Konzept für den Wiederaufbau zu erarbeiten. Dieses beinhaltet neben einer konkreten Umsetzungsstrategie auch eine Vielzahl von Skizzen und Entwürfen, die als Grundlage für die weiteren Planungsarbeiten dienen.

Konzept von Bewohnern positiv aufgenommen

Dieses Konzept wurde in San Benedetto del Tronto präsentiert, wo die Bewohner Accumolis provisorisch untergebracht sind. Laut Donau-Uni wurden die Studienergebnisse sowie die vorgestellte Strategie von den Bewohnern positiv aufgenommen und intensiv diskutiert. Gemeinsam wurden die nächsten Projektschritte besprochen, damit das entwickelte Konzept baldigst in die Umsetzungsphase gelangt.

„Mit dieser Strategie setzen wir den ersten Schritt für den Wiederaufbau von Accumoli unter Berücksichtigung umfangreicher sozialer, ökonomischer und sicherheitstechnischer Aspekte“, so Hanus. Roberto Pirzio-Biroli war erfreut über die positive Aufnahme des Konzeptes: „Es geht nicht nur um die konkreten Pläne, sondern auch darum, den Menschen wieder Hoffnung zu geben.“

In den kommenden Monaten sollen die nächsten Meilensteine des Projektes in Angriff genommen werden, sodass bald mit den Bauarbeiten in Accumoli begonnen werden kann.