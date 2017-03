Mindestens 20 mutmaßliche Schlepper und mehr als 120 Migranten wurden festgenommen, wie griechische TV-Sender am Freitag in Sondersendungen berichteten. Ein Offizier der Küstenwache bestätigte der dpa, dass die Aktion "in vollem Gange" sei.

Die Schlepper sollen den kleinen Hafen Tsoutsouros im Süden der Insel als Drehscheibe für die Beförderung von Migranten aus Griechenland nach Italien genutzt haben. Sogar in Höhlen rund um die kleine Ortschaft hätten die Sicherheitskräfte versteckte Menschen entdeckt, hieß es in griechischen Presseberichten. Auch in der größeren Hafenstadt Kretas, in Heraklion, habe es Festnahmen gegeben.

Die Sicherheitsbehörden hatten seit Monaten den Verdacht, dass Schlepper Migranten vom griechischen Festland nach Kreta bringen und von dort mit alten Motorschiffen und Segeljachten nach Süditalien. Mindestens ein Polizist soll Mitglied dieser Bande sein, berichteten Nachrichtenportale weiter.