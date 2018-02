Noch läuft das Verfahren der Behörden wegen einer etwaigen vereinsrechtlichen Auflösung der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt. Diese war wegen rassistischer NS-verherrlichender Texte in ihrem Liederbuch genauso wie der damalige FPÖ-Spitzenkandidat, der Wiener Neustädter Udo Landbauer, vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner massiv unter Kritik geraten.

Die Liste Pilz lässt aber auch nach dem Rückzug Landbauers nicht locker. In mehreren parlamentarischen Anfragen verlangt Mandatar Alfred Noll Klarheit über finanzielle Unterstützung für den Pennäler Ring, zu dem die Burschenschaft bis zu ihrem Ausschluss vor wenigen Wochen gehörte.

Für Liste-Pilz-Mandatar Noll sind die jahrelangen Förderungen des Österreichischen Pennäler Rings „nicht mehr tragbar“ und „wahrscheinlich schon seit Jahren rechtswidrig“. In einer Anfrage an die zuständige Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) möchte Noll auch wissen, ob aus den Abrechnungen von 1996 bis 1999 auch Förderungen für Liederbücher hervorgingen. Gefragt wird auch, ob Förderungen zurückgefordert werden und ob es diese für den Pennäler Ring auch 2018 geben werde.

Kritik an Mitgliedschaft in der Bundesjugendvertretung

In einer weiteren Anfrage fordert Noll Auskunft von der Familien- und Jugendministerin, ob sie die Mitgliedschaft des Pennäler Rings in der Bundesjugendvertretung beendet habe. Ministerin Bogner-Strauß soll auch erklären, warum sie die mangelnde Konformität des Pennäler Rings mit den Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Bundesjugendvertretung nicht früher wahrgenommen habe.

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird ebenso befragt. Von diesem möchte die Liste Pilz wissen, warum nach den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die Burschenschaft Germania auf einer Internet-Jugendseite des Kanzleramts nach wie vor für den Pennäler Ring geworben werde.