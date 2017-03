Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag bekannt. Der 32-Jährige von Bayer Leverkusen nannte in einer Verbandsaussendung familiäre Gründe als ausschlaggebend. Özcan hat zehn Länderspiele für das ÖFB-Team absolviert.

Der Vorarlberger, in Leverkusen Ersatzmann, wäre aufgrund der Verletzung von Stammtorhüter Robert Almer auch für das nächste WM-Qualifikationsspiel am 24. März in Wien gegen die Republik Moldau ein Thema gewesen. Durch Özcans Absage ist das ÖFB-Team auf der Torhüter-Position nun dünn aufgestellt. Neben Altachs Andreas Lukse und Frankfurt-Ersatzgoalie Heinz Lindner wird noch ein dritter Keeper gesucht. Teamchef Marcel Koller gibt seinen Kader für das Moldau-Spiel am Dienstag bekannt.