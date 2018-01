Erste Gremiensitzungen der Parteien nach NÖ-Wahl .

Nach der niederösterreichischen Landtagswahl finden am Montag erste Gremiensitzungen der Parteien statt. Die NEOS, die den Einzug in den Landtag geschafft haben, wollen zu Mittag in Wien zusammentreffen, bei den Freiheitlichen geht es um eine Wahlanalyse. Der Landesparteivorstand der SPÖ wird Dienstagabend tagen, noch kein Termin festgesetzt wurde bei der Volkspartei.