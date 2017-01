Der Lenker eines Mazda 2 mit Tullner Kennzeichen war in den Mittwochmorgenstunden mit seinem Fahrzeug auf den Bahnsteig des Bahnhofes Langenlebarn geraten. Als er den Bahnhof in Richtung der angrenzenden Eisenbahnkreuzung verlassen wollte, lenkte er seinen Wagen direkt auf die Gleise - dabei blieb das Auto auf der Bahnsteigkante in Schräglage stecken.

Die Fahrdienstleitung der ÖBB hielt sofort den Zugverkehr in beiden Fahrtrichtungen an und verhinderte so einen Zusammenstoß mit einem Zug.

Nachdem die Oberleitung abgeschaltet und geerdet worden war, konnte der Kleinwagen mit dem Ladekran des Wechseladefahrzeuges der Stadtfeuerwehr Tulln schonend von den Gleisen gehoben und auf der Fahrbahn der Eisenbahnkreuzung abgesetzt werden. Da der Pkw unbeschadet blieb und ein Alkotest beim Lenker durch die Exekutive negativ war, konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen.