Distanzspezialistin Teresa Stadlober landete am Freitag an der 47. Stelle. Dominik Baldauf wurde 45., Luis Stadlober kam nicht über Platz 72 hinaus. Die jeweils schnellsten 30 kamen weiter. Die Besten waren Ida Ingermarsdotter (SWE) bzw. Johannes Hösflot Kläbo (NOR).