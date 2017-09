U-Bahn-Vorfall in London "terroristischer Akt" .

In einem voll besetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten am Freitag gegen 8.20 Uhr (9.20 Uhr MESZ) eine Explosion gegeben. Die Behörden sprachen zunächst von einem "Vorfall", inzwischen stufte die britische Polizei das Geschehen als "terroristischen Akt" ein. Die Metro-Haltestelle Parsons Green wurde gesperrt, der Zugverkehr teilweise unterbrochen.