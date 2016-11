Niederösterreich habe sich "immer für eine bundesweite Regelung der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) ausgesprochen", betonte Schneeberger am Mittwoch in einer Aussendung. Fakt sei jedoch, "dass Kanzler (Christian) Kern und Sozialminister (Alois) Stöger vom Verhandlungstisch aufgestanden sind und seither Gesprächsverweigerung betreiben". Es sei "politisch fahrlässig, dass die SPÖ unter Kanzler Kern noch immer nicht in der Realität angekommen ist".

Und auch die Landes-SPÖ "übt sich lieber in blindem Gehorsam gegenüber Kern, anstatt konstruktive Vorschläge einzubringen, die eine Einigung ermöglichen", so Schneeberger. "Um die Rechtssicherheit sicherzustellen, werden wir daher am Beschluss, die NÖ Mindestsicherung zukunftsfit zu gestalten, festhalten."

Der Klubchef der Volkspartei NÖ verwies in der Aussendung noch einmal auf die Eckpunkte der BMS-Novelle: "Die Mindestsicherung wird pro Haushalt bei 1.500 Euro gedeckelt, wobei jedes Einkommen miteingerechnet wird. In diesem Betrag sind auch die Wohnkosten beinhaltet. Ausnahmen gibt es für Personen, die Pflegegeld oder erhöhte Familienbeihilfe beziehen, oder die dauernd arbeitsunfähig sind."

Weiters komme eine "BMS light" für Personen, die in den vergangenen sechs Jahren weniger als fünf Jahre ihren Hauptwohnsitz bzw. rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich hatten. Schneeberger: "Die Höhe der Leistungen wird für eine erwachsene Person bei 572,50 Euro liegen, wobei darin auch ein Integrationsbonus enthalten ist. Denn 'BMS light'-Bezieher werden verpflichtet, Maßnahmen zur besseren Integration zu erfüllen, wie zum Beispiel Deutsch- oder Wertekurse. Zusätzlich können Gemeinden befristete gemeinnützige Hilfsarbeiten anbieten, sofern nicht zeitgleich das Arbeitsmarktservice Maßnahmen anordnet. Bei wiederholter Verweigerung dieser Verpflichtungen werden die Leistungen gekürzt."

Schneeberger verwies zudem auf die ebenfalls am Donnerstag anstehende Änderung des niederösterreichischen Wohnungsförderungsgesetzes dahin gehend, "dass Menschen mindestens fünf Jahre ununterbrochen mit einem Wohnsitz in Österreich gemeldet sein müssen, um einen Antrag auf den NÖ Wohnzuschuss stellen zu können. Zusätzlich soll auch die Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung über eine Verknüpfungsanfrage aller im Haushalt lebenden Personen im zentralen Melderegister ermöglicht werden".