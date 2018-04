"Wir sind sehr stolz und hoffen, dass alles gut geht. Bis jetzt schaut alles bestens aus", erzählte Revierleiter Fredi Maier. In den ersten Tagen hängen die Zwillinge am Bauch ihrer Mutter, danach klettern sie auf ihren Rücken, informierte der Tiergarten in einer Aussendung am Dienstag. Mit ungefähr einem Monat fangen die Tiere an, die nähere Umgebung zu erkunden. Etwa ein halbes Jahr werden sie gesäugt. Im Alter von einem Monat beginnen sie aber schon, Obst und Gemüse zu fressen.

Kattas kommen ausschließlich auf Madagaskar vor. Ihr Lebensraum schrumpft, weil große Waldflächen zur Schaffung von Viehweiden gerodet werden. Dort wie auch im Schönbrunner Tiergarten leben sie in Gruppen. "Bei den Kattas herrscht ein Matriarchat. Die Damen sagen, wo es langgeht. In punkto Aggressivität unterscheidet sich das aber nicht von einem Patriarchat", sagte Maier. Die Katta-Gruppe im Tiergarten wird immer größer. Ein weiteres Jungtier hat am 28. März das Licht der Welt erblickt, außerdem sind noch weitere Weibchen.