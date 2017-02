Aus noch nicht bekannter Ursache war die Kühlung vergangene Woche in der Nacht auf Samstag ausgefallen. Die Regale mit Kühlprodukten mussten alle geräumt werden, bestätigte Nicole Berkmann, Sprecherin der Spar-Handelskette einen Bericht der "Kleinen Zeitung".

Am Dienstag waren die Reparaturarbeiten laut Berkmann noch nicht abgeschlossen und auch die Fehlersuche sei noch im Gange: "So etwas haben wir noch nie gehabt." Alle Kühlsysteme bei Spar seien nach dem gleichen Prinzip aufgebaut und arbeiteten üblicherweise zuverlässig. Wie hoch der Schaden ist, wurde nicht verraten. Die Waren müssen jedenfalls entsorgt werden, denn so verlange es der rechtliche Rahmen.