Überreicht wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung im Mai im Wiener Haus der Industrie, wie die Industriellenvereinigung am Freitag mitteilte. Der Preis wird seit 1962 vergeben und ging bisher u.a. an Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard oder Arno Geiger.

In seinen Romanen "kommen Figuren zu Wort, die nicht sonderlich geschäftstüchtig sind und gewöhnlich als Verlierer betrachtet werden.

Ihnen zur Seite oder dicht hinter ihnen aber stehen Erzähler, die das Schicksal dieser Figuren ganz anders sehen, nämlich vorurteilslos, wunderbar nüchtern und lakonisch, mit Sympathie, zugleich jedoch kritischem Blick auf das jeweils dargestellte Milieu", heißt es in der Begründung der Jury. Durch diese "ebenso schräg wie souverän gezeichneten fiktiven Welten erscheint die reale Welt schlagartig merkwürdig".

Geboren wurde Seethaler am 7. August 1966 in Wien. Nach einer Schauspielerausbildung wirkte er in Kino- und Fernsehproduktionen mit und trat in Theatern in Wien, Berlin, Stuttgart und Hamburg auf.

Als Schriftsteller veröffentlichte er unter anderem die Romane "Die Biene und der Kurt" (2006), "Die weiteren Aussichten" (2008), "Jetzt wird's ernst" (2010), "Der Trafikant" (2012) sowie "Ein ganzes Leben" (2014). Mit "Die zweite Frau" von Hans Steinbichler wurde 2008 auch ein Film nach seinem Drehbuch realisiert.

Seethaler erhielt für sein literarisches Werk unter anderem den Kulturpreis des Landes Niederösterreich (2008), den Grimmelshausen-Preis (2015) sowie im Vorjahr den Buchpreis der Wiener Wirtschaft.