Chelsea - Arsenal endete torlos .

Das Londoner Fußball-Derby zwischen Chelsea und Arsenal hat am Sonntag torlos geendet. In einer eher unspektakulären Partie gab es nur wenige Aufreger, einer davon war die Rote Karte für David Luiz nach einer Attacke an Sead Kolasinac in der 87. Minute. Chelsea liegt nun als Dritter drei Punkte hinter der Tabellenspitze, den zwölftplatzierten "Gunners" fehlen sechs Punkte auf Platz eins.